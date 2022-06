L’ospedale da campo di Termoli non sarà più il centro vaccinale della città. Oggi 6 giugno gli operatori della Croce Rossa stanno smantellando l’hospitainer che per oltre un anno, dal marzo 2021, ha avuto la funzione di centro vaccinale contro il Covid-19.

Chi deve vaccinarsi viene guidato ora da alcuni cartelli nello spazio che da oggi ospita i vaccinandi e che si trova in una ex sala conferenze, nei pressi dell’obitorio e dunque sul retro dell’ospedale San Timoteo. Una sala accogliente e fresca, in cui in genere ci sono 5 medici per l’anamnesi oltre a infermieri e due volontarie.

Le vaccinazioni procedono, come si sa, a ritmo blando, nella misura di una ventina al giorno (in particolare booster). La conferma arriva dai dottori Colella e Berardi, in servizio stamane e già presenti al Palairino quando lo stesso era attivo come Hub vaccinale.

Poco distante proseguono i lavori di smantellamento della grossa tenda della Croce Rossa, inizialmente prevista come supporto per i pazienti covid e in seguito adibita a centro vaccinale. I lavori andranno avanti probabilmente anche nella giornata di domani ma molto è stato già smantellato e il grosso camion sta portando via le attrezzature.

Una decisione in linea con l’andamento della pandemia che da settimane sta scemando e con l’uscita dalla fase emergenziale. “Speriamo di non servire più in autunno” il commento di alcuni volontari della Cri ma è chiaro che la vaccinazione resta fortemente consigliata specie per gli anziani e i fragili, cui è rivolta la quarta dose. Con l’incognita autunno.