Finalista al Premio Campiello, Elena Stancanelli ospite di ‘Ti racconto un libro’

La notizia della nomina è giunta appena qualche giorno fa. Tra i finalisti dell’edizione 2022 del prestigioso premio Campiello c’è anche Il Tuffatore di Elena Stancanelli.

Ma prima l’autrice farà tappa a Campobasso dove sarà ospite di Ti racconto un libro 2022, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione, promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Al pubblico l’autrice toscana presenterà Il Tuffatore, un libro che reinterpreta la parabola dell’imprenditore ravennate Raul Gardini come il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio, arroganti, pronti a rischiare fino all’azzardo. Uomini a cui era difficile resistere. La vicenda di un imprenditore partito da Ravenna per conquistare il mondo entra nella vita e nei ricordi della scrittrice, intreccia le canzoni di Fabrizio De André, si muove sullo sfondo di una provincia romagnola tra fantasmi felliniani, miti eroici, ascese improvvise e cadute rovinose. Intorno, i sogni di gloria di un paese che guarda all’uomo della provvidenza con speranza prima, e con sospetto poi. Fino a quando tutto crolla. E il tuffatore resta lassù, da solo, sospeso in volo tra la vita e la morte.

Le 5 opere finaliste del premio Campiello 2022 (selezionate tra 350), ora saranno valutate dalla Giuria dei Trecento Lettori prima di arrivare alla decretazione della vincitrice, il 3 settembre, al teatro La Fenice di Venezia. Si tratta di “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” di Antonio Pascale (Einaudi), “Nova” di Fabio Bacà (Adelphi), “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” di Daniela Ranieri (Ponte alle Grazie), “I miei stupidi intenti” di Bernardo Zannoni (Sellerio) e appunto “Il tuffatore” di Elena Stancanelli (La nave di Teseo).

Elena Stancanelli (Firenze, 1965) ha esordito nel 1998 con il romanzo Benzina (Premio Giuseppe Berto). Ha scritto Firenze da piccola (2006), A immaginare una vita ce ne vuole un’altra (2007), Mamma o non mamma (2009, con Carola Susani) e Un uomo giusto (2011). Con La nave di Teseo ha pubblicato La femmina nuda (2016, finalista al Premio Strega) e Venne alla spiaggia un assassino (2019). Collabora con “la Repubblica” e “La Stampa”. Con Emma Dante e Giorgio Vasta ha scritto la sceneggiatura del film Le sorelle Macaluso.

L’incontro con l’autrice a Campobasso nell’ambito della fortunata rassegna ‘Ti racconto un libro’ è in programma martedì 14 giugno, alle ore 18.30 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, e al suo fianco ci sarà la scrittrice Adele Rodogna.

Il prossimo incontro con Ti racconto un libro è invece in programma martedì 28 giugno, alle ore 18.30 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, con Francesco Battistini, inviato de Il Corriere della Sera, che in Fronte Ucraina-dentro la guerra che minaccia l’Europa racconta l’assurdità della guerra nel cuore del vecchio continente, una catastrofe inattesa che stravolge la nostra vita quotidiana e segnerà la storia dei prossimi anni.