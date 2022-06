Finali nazionali under 15, Pallavolo Isernia sconfitta dal Padova

Si è conclusa con altri quattro match la sessione mattutina della prima giornata di competizioni alle finali nazionali giovanili Crai under 15 di pallavolo maschile in corso di svolgimento a Campobasso (tre gironi) ed Isernia uno.

Nel raggruppamento A (PalaUnimol) i meneghini del Gonzaga hanno raggiunto al vertice della classifica i friulani della Fox Volley superando per 3-0 un Brunico che pure era partito con determinazione, ma sul finale di primo set ha lasciato campo libero ai propri avversari, avendo una rottura prolungata nel secondo set, ma poi provando a riscattarsi nel terzo parziale dove era avanti al ventesimo punto, salvo smarrisi sul finale.

Nel raggruppamento B (Ipia) il Molise sotto rete ci mette tanta volontà coi giovanissimi della Pallavolo Isernia. Di fronte ad un’organizzata Pallavolo Padova (vivaio del club di Superlega) i pentri cedono nettamente sia primo che secondo parziale, cercando di far emergere un ulteriore momento di orgoglio nel terzo parziale, dove riescono ad arrivare in doppia cifra.

Nel raggruppamento C (Villa De Capoa) la tradizione di Montichiari emerge ai danni dei salentini del Ruffano Alessano, che finiscono per subire break rilevanti in ogni apertura di set trovandosi costantemente all’inseguimento.

Infine, nel raggruppamento D (PalaFraraccio), rispetto al match di apertura del programma tra il sestetto siciliano e quello laziale si assiste ad un maggiore equilibrio, anche se gli isolani mettono in mostra una maggiore completezza nei diversi reparti, che, unitamente a qualche sbavatura di troppo nel fondamentale della ricezione per il Duemila12, dà al team isolano un’opportunità di maggiore sostanza per fuggire via ed indirizzare la contesa anche in avvio di terzo set quando il team capitolino parte sul 4-0, ma col passare del parziale la Gupe rientra e si impone.

L’attenzione ora passa tutta sulla seconda parte di giornata con la sessione pomeridiana che, per decisione della commissione esecutiva, è stata differita di una mezz’ora rispetto al programma originario con confronti previsti alle 16 e alle 17.30.