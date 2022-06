Finali Nazionali under 15 di pallavolo maschile, domani il via alle competizioni

Ci siamo. Giornata di vigilia in vista dell’esordio delle finali nazionali giovanili Crai under 15 di volley maschile nei due capoluoghi del Molise. Tra ultimazione dei dettagli sulle sedi di gioco da parte del comitato organizzatori e dei competenti organismi della Federvolley, arrivo sparpagliato (ed accoglienza) nel primo pomeriggio delle prime sedici tra le ventotto delegazioni al via e riunione tecnica a sera si vivrà un lunedì già particolarmente intenso, ma è il martedì che darà voce alle speranze dei migliori giovani prospetti italiani.

Sedici le gare in programma suddivise in quattro per ogni girone (dall’A al D) che saranno ospitati, rispettivamente, i primi tre a Campobasso – al PalaUnimol la prima poule, nella palestra dell’Ipia ‘Pertini-Montini-Cuoco’ la seconda e, infine, nella struttura di Villa De Capoa la terza – ed il quarto ad Isernia al PalaFraraccio.

Nel gruppo A esordio alle 9 per la sfida tra i sardi del Cus Cagliari ed i friulani del Fox Volley. Alle 10.30 ci sarà poi il confronto tra i lombardi del Gonzaga ed il Brunico. Nel pomeriggio, alle 15.30 match tutto settentrionale tra Fox Volley e Gonzaga con Brunico e Cus Cagliari che completeranno il programma alle 17.

Nello scenario dell’Ipia spazio per il sei più uno di casa: la Pallavolo Isernia. I pentri esordiranno alle 10.30 contro il Padova e alle 17 se la dovranno vedere contro l’Impavida Ortona che aprirà le danze alle 9 contro la Sir Perugia, con gli umbri chiamati poi a fronteggiare il Padova alle 15.30.

Sul mondoflex di Villa De Capoa, invece, il raggruppamento C sarà inaugurato da Prato-Trentino Volley alle 9 con i pugliesi dell’Alessano che saranno poi chiamati all’esame Montichiari alle 10.30. Nel pomeriggio Trentino Volley-Alessano scalderà i motori alle 15.30 con il Montichiari che, invece, incroceranno le loro ambizioni con il Prato alle 17.

Nel capoluogo pentro, invece, Emilia Romagna e Basilicata andranno ad aprire il cartellone in You Energy Volley-Don Michele Botta alle ore 9 con, a seguire, il sestetto laziale del Duemila12 costretto a fare i conti con i siciliani del Gupe Volley a completare (ore 10.30) la sessione mattutina. Quella pomeridiana vedrà, invece, le sfide tra Duemila12 e Gupe Volley (ore 15.30) e tra Don Michele Botta e Duemila12 alle 17.