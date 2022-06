La chiamano la malattia invisibile perché non si manifesta né alla nascita e neppure nel corso della vita. Non danneggia le capacità intellettive pur essendo la malattia genetica grave più diffusa al mondo.

Parliamo della fibrosi cistica, una patologia multiorgano che colpisce l’apparato respiratorio e quello digerente. La prevenzione, vien da sé, è fondamentale in questi casi per individuare la presenza del gene mutato che – come leggiamo sul sito della Lega italiana per la fibrosi cistica – determina la produzione di muco eccessivamente denso che chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati.

Fino a qualche mese fa era possibile eseguire il test del sudore (l’unico che dà una diagnosi certa) anche all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Lo sa bene la signora Silvia Marasca che solo due anni fa ha avuto il primo figlio e nell’ambito di uno screening neonatale al quale aveva aderito ha potuto controllare lo stato di salute di suo figlio senza dover andare troppo lontano da casa.

“Oggi sono costretta a recarmi a Roma per la mia bimba di appena due mesi perché il servizio non c’è più”.

Anche la seconda figlia di Silvia, purtroppo, è risultata positiva ai primi esami del sangue eseguiti alla nascita a Campobasso (ed elaborati all’Umberto I di Roma dove vengono spediti i campioni dello screening neonatale per la FC), solo il test del sudore, però, può dire con certezza se la sua bambina sia, come hanno ipotizzato a Campobasso, una portatrice sana (potrebbe trasmetterlo ma non è malata).

La dottoressa Angiolillo, che è stata riferimento per tanti genitori come Silvia, non ha potuto far nulla per evitare la cancellazione di questo importante servizio di prevenzione sui bambini, quindi mamma Silvia dovrebbe recarsi a Roma con una neonata per sapere come sta davvero sua figlia.

“Fa molto caldo per viaggiare, non ho la comodità di allattare al seno, l’Asrem dovrebbe considerarle queste cose quando decide di sospendere i servizi pubblici anche perché dover affrontare un viaggio di 3 ore (se va tutto bene) per un test di pochi minuti è davvero assurdo”.

Quello del sudore è un esame semplice ma delicato nella sua esecuzione: si tratta di dosare il sodio in poche docce di sudore che si raccolgono con una stimolazione indotta da una sostanza chimica e questo permette di avere la corretta diagnosi per la malattia. Purtroppo circa 6 mesi fa il servizio è stato cancellato, “in più – spiega ancora Silvia diventata, suo malgrado, una ‘esperta’ della materia – c’è carenza di reagenti anche nei centri in cui questo viene eseguito quindi, oltre ai comprensibili timori per una malattia tanto insidiosa, c’è anche la paura di non riuscire ad avere la diagnosi”.

