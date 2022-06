Vasto rogo vicino al santuario di Madonna a Lungo e alle case, torna incubo incendi

Vegetazione in fiamme e un campo di grano andato in fumo nei pressi della Madonna a Lungo, uno dei simboli di Termoli, nel pomeriggio odierno, a causa di un vasto incendio per il quale si è anche deciso di chiudere la strada sp 51 nei pressi della Ex Fornace che va verso Petacciato e, nei momenti più concitati, un tratto della provinciale 126, quello dal Santuario alla rotonda di via Pertini.

Oltre 15 uomini dei distaccamenti di Termoli e del comando provinciale di Campobasso – cui si è aggiunta poi una squadra da Santa Croce di Magliano nonchè i Carabinieri Forestali – hanno operato per 4 ore per neutralizzare l’incendio di vaste proporzioni che ha destato preoccupazione per la vicinanza delle fiamme al santuario della Madonna a Lungo, le cui mura sono state lambite dal fuoco, e ad alcune abitazioni che si trovano in quella zona, alla periferia di Termoli, quartiere Porticone.

Le temperature alte e la tipologia di vento hanno favorito il propagarsi del rogo, partito nelle prime ore del pomeriggio per cause sulle quali sono in corso accertamenti. Dopo le 18 la situazione è andata man mano stabilizzandosi e alle 19 la vasta area interessata dalle fiamme è stata bonificata.

Si sono registrati, specie nelle prime ore meridiane, disagi alla circolazione: sul posto anche una pattuglia dei Vigili Urbani di Termoli che ha provveduto a regolare la circolazione stradale.

foto di Massimiliano Recinella