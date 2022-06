Fiamme nella riserva naturale, chiesto aiuto con elicottero dalla Campania

Incendio di vaste proporzioni nel tardo pomeriggio di oggi, 20 giugno, all’interno dell’area di Guardiaregia dove c’è la riserva regionale naturale. Il fuoco si è sviluppato in un punto molto complicato per le operazioni di spegnimento effettuate mediante estintori con uomini a terra, ed è stato chiesto l’intervento dell’elicottero da Salerno, arrivato intorno alle 19 per lo spegnimento del rogo dall’alto attraverso lanci con l’acqua.

Diverse squadre di vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono giunte sul posto. Il rogo, nell’area in contrada Mencaro, alle spalle del paese, preoccupa per la facilità con la quale si sta propagando. La vegetazione della riserva regionale naturale di Guardiaregia-Campochiaro è particolarmente preziosa.

La causa delle fiamme è al momento sconosciuta, non si esclude nessuna ipotesi.

L’incendio è stato per fortuna domato prima del tramonto.