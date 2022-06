L’Accademia della scherma Termoli a conclusione della stagione sportiva ha organizzato per giovedì 2 giugno a partire dalle 16.30 a Termoli in Piazza Sant’Antonio la ‘Festa della scherma’.

A margine degli “assalti” tra atleti di principalmente delle squadre di Termoli ed Isernia ci sarà l’occasione per stare un po’ insieme e per far conoscere ai ragazzi ed ai genitori di Termoli uno sporto bello e nobile, ma alla portata di tutti.