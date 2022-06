Festa della Scherma in piazza Sant’Antonio, buona l’affluenza di pubblico

Buon riscontro per la Festa della Scherma organizzata dall’Accademia di Scherma Termoli in Piazza Sant’Antonio sabato 4 giugno con il patrocinio del Comune. Buona l’affluenza di pubblico, con tanta gente interessata e molti curiosi che hanno assistito ad un evento che ha segnato il ritorno in grande stile della scherma molisana dopo gli anni difficili della pandemia.

Un segnale importante di ripresa che ha visto la partecipazione di venti bambini dell’Accademia di Scherma Termoli e dell’Accademia di Scherma Isernia (più la presenza di una piccola atleta proveniente da Roma): la buona riuscita dell’evento, grazie anche all’impegno del Maestro Mimmo Di Paola, ha garantito ai presenti tanto divertimento e bella scherma con esibizioni di fioretto e di spada e alla fine un allegro buffet e premi per tutti.

Sono intervenuti il Presidente del Comitato Regionale Molise del Coni Vincenzo D’Angelo e l’assessore allo sport del Comune di Termoli Michele Barile.