Festa della Musica, nei musei molisani concerti dedicati all’ambiente

Musica, ambiente e cultura: questo il mix che caratterizzerà l’edizione 2022 della Festa della Musica. Un’altra ripartenza dopo due anni di manifestazioni fermate dalla pandemia. Il Ministero della Cultura ha aderito all’iniziativa in programma il 21 giugno, data del solstizio d’estate: altri 120 Paesi in tutto il mondo ‘celebreranno’ la musica.

“Recovery sound green music economy”: lo slogan scelto quest’anno per indicare “una ripartenza del settore musicale, dedicando gli eventi anche alla cura dell’ambiente e del Patrimonio culturale nazionale coronata dalla musica”, spiegano dalla Direzione regionale Musei Molise che ha organizzato in occasione della Festa della Musica alcuni eventi.

Uno si svolgerà al Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia: alle 18 è in programma il concerto del gruppo musicale Il Tratturo, gruppo molisano di musica etnica. L’ingresso è gratuito.

A Campobasso invece sarà possibile svolgere “un percorso culturale per tutto il pomeriggio nel centro storico di Campobasso” fra tre luoghi importanti per la cultura del capoluogo: il Museo di Palazzo Pistilli (apertura dalle 14 alle 18), il Museo Sannitico (13.30-19) e la sera (20-21.30) in piazzetta Iapoce il concerto di musica tradizionale napoletana “Terra mia”, con Gianni Savarese, Tita Savarese e Marco Vidino.

L’ingresso ai due musei è con bigliettazione ordinaria, il concerto è gratuito.

Le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche chiudono trenta minuti prima dell’orario di chiusura.

Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si possono consultare i siti istituzionali: http://www.beniculturali.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it. Direzione regionale Musei Molise – Salita San Bartolomeo 10, 86100 Campobasso (0874 431349).