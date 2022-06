Anche in Molise Poste Italiane celebra la Festa della Musica, in programma il 21 giugno in tutto il mondo. L’evento, nato in Francia nel 1982 da un’iniziativa del Ministero della Cultura, è diventato un fenomeno sociale a partire dal 1985, Anno europeo della Musica.

Poste Italiane, per l’occasione e in concomitanza del suo 160esimo compleanno, ha realizzato una cartolina dall’immagine serigrafata e un annullo speciale.

In Molise le cartoline sono disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Isernia Centro (via XXIV Maggio) e Termoli (corso Mario Milano), dove dal 20 al 25 giugno sarà possibile anche richiedere l’annullo speciale dedicato all’evento.

In Italia sono numerosi i concerti di musica dal vivo che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, nelle principali città con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere.

L’edizione di quest’anno, che segue il tema “Recovery Sound Green Music economy”, focalizza l’attenzione sul rispetto dell’ambiente.

Inoltre, in occasione della Sagra dei Misteri a Campobasso, domenica 19 giugno, su richiesta dell’Associazione Culturale Filatelica Molisana, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale.

Presso la postazione, allestita nel Porticato di Palazzo San Giorgio (Municipio) e disponibile dalle ore 9.00 alle 13.30, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce l’Alabardiere, figura presente sul Mistero di San Leonardo.

Completano l’annullo le scritte ‘Sagra dei Misteri 2022 – Mistero di San Leonardo» e «19.6.2022 – 86100 Campobasso Centro’.