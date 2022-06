Si attendono le decisioni del giudice del Tribunale di Larino nei confronti del 37enne che nella serata di giovedì 9 giugno ha creato scompiglio prima sulla statale 16 e poi nell’abitato di Petacciato Marina cercando di intrufolarsi nelle case e nelle auto di numerose persone e provocando un incidente fra una sfortunata automobilista e una pattuglia dei carabinieri, prima di essere acciuffato dai militari.

L’uomo originario di San Severo ma da tempo residente a Petacciato era in evidente stato di alterazione, come già avvenuto la scorsa estate quando si era reso protagonista di episodi simili sia a Petacciato Marina che nel vicino Abruzzo, dove a settembre 2021 si era messo a saltare sulle auto facendo scappare dei clienti di un ristorante a San Vito Chietino.

Dopo essere posto in stato di fermo, ora il giudice dovrà tenere conto anche dei problemi concreti di ordine pubblico e dell’allarme sociale creato in paese sia dall’episodio di ieri che dai precedenti in base ai quali verrà presa una decisione sul provvedimento cautelare. Da diverse testimonianze è emerso che l’uomo ha dapprima dato in escandescenze delle parti del semaforo sulla statale 16 riuscendo a fermare più di un’auto e addirittura infilandosi nella vettura di un automobilista col tentativo di farsi accompagnare a casa.

Poi ha cominciato a correre fra le case di via Mediterraneo e dintorni suonando i campanelli e gridando aiuto nonostante ci fosse una pattuglia dei Carabinieri a pochi metri che stava tentando di calmarlo probabilmente in attesa di rinforzi. Quindi l’incidente fra la signora di mezz’età che si è vista un uomo a torso nudo e in evidente stato confusionale che tentava di entrare in macchina e comprensibilmente ha perso la calma andando a sbattere contro la stessa auto del 112.

Pochi minuti dopo l’arrivo di altre due pattuglie a sirene spiegate e la cattura dell’uomo ha concluso una serata particolarmente movimentata per Petacciato Marina dove adesso resta alto l’allarme per una situazione che si spera non debba ripetersi ancora.