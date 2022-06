Nei paesi le farmacie sono spesso il presidio sanitario più vicino. Ora diventano più moderne grazie ad un nuovo servizio di telemedicina che consentirà di potenziare l’assistenza alle popolazioni: sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma o usufruire di altre prestazioni erogate a cui soffre di patologie cardiache.

‘Salute e territorio. Nuovo servizio di telemedicina per i cittadini: la farmacia ci unisce’: questo il titolo del progetto che coinvolge Regione, Asrem, Federfarma, Otofarma e presentato questa mattina (26 giugno) al Centrum Palace di Campobasso. L’obiettivo è quello di rendere, attraverso la telemedicina, il servizio uguale e omogeneo in tutte le aree del Molise.

L’iniziativa ha ottenuto risultati importanti a livello nazionale: nel 2021, secondo anno della pandemia, in tutta Italia sono stati effettuati 159.322 elettrocardiogrammi, 56.117 monitoraggi Holter cardiaci, 35.507 monitoraggi della pressione arteriosa nelle 24h, secondo i dati forniti da Federfarma. Dopo gli esami, 12.226 pazienti sottoposti a elettrocardiogramma sono stati invitati a contattare il proprio medico curante per ulteriori valutazioni o approfondimenti diagnostici. In particolare, gli elettrocardiogrammi sono stati effettuati per controlli in prevenzione primaria in soggetti a rischio (come diabetici, ipertesi, dislipidemici), controlli in prevenzione secondaria dopo eventi patologici, controlli di routine o screening per soggetti sani.

Aprendo il convegno di questa mattina, il governatore-commissario alla Sanità Donato Toma ha evidenziato il ruolo strategico delle 162 farmacie presenti sul territorio, presidi di prossimità, servizi e prevenzione. Il presidente ha al tempo stesso sottolineato lo spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto tra Regione e farmacie territoriali che ha consentito fin qui di lavorare insieme a diversi progetti.

“Oggi – le parole di Toma – ho l’opportunità di ringraziare pubblicamente tutte le farmaciste e i farmacisti che, con abnegazione e senso di responsabilità, hanno dato una grande mano, soprattutto nei periodi più complicati della curva pandemica, al Servizio sanitario pubblico, mettendo a disposizione i propri spazi e il proprio tempo per effettuare i tamponi alla cittadinanza”.

A seguire il convegno anche il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, che ha sottolineato i punti di forza di questo progetto: “Dalla SNAI – Strategia nazionale per le aree interne – prese il via il progetto per la realizzazione delle farmacie rurali per offrire maggiori servizi ai cittadini, così come una serie di iniziative in favore delle aree più periferiche del Paese.

Elettrocardiogramma e altri accertamenti per il cuore, spirometria ed altri esami, con tracciati inviati direttamente dalla farmacia a sistemi centrali per via telematica per ottenere quasi nell’immediato i referti. Oggi tutto questo è finalmente possibile.

Delle quattro Aree interne del Molise, il progetto è stato esteso all’ambito di Larino. Entro due mesi sarà ampliato a tutta la nostra regione. Un obiettivo importante per l’iniziativa presentata dal presidente di Federfarma Molise, Luigi Sauro, in apertura dell’incontro di oggi su ‘Salute e territorio. Nuovo servizio di telemedicina al cittadino’, tenutosi a Campobasso. Un evento interessante per cui ringrazio il presidente, il vice presidente Federfarma per averlo voluto promuovere, così come ringrazio tutti i farmacisti e gli operatori del territorio che ogni giorno offrono un servizio indispensabile.

Un evento durante il quale è stato chiesto l’adeguamento dell’indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali: si tratta di una battaglia da condurre a livello nazionale per la defiscalizzazione dell’indennità. Una battaglia che mi vedrà certamente prima fila”.

Durante il convegno, al quale hanno partecipato anche il dg Asrem Florenzano e il direttore della Salute Gallo, è stato lanciato un appello ai Comuni “per mettere a disposizione i locali per effettuare le attività di telemedicina: spazi che ovviamente potrebbero servire per il proseguimento della campagna vaccinale anti-Covid”.

“Le farmacie delle aree interne – conclude Fanelli – rappresentano presidi fondamentali per poter garantire servizi sul territorio: potenziarle significa mettere un punto fermo per il futuro di tutte le aree periferiche dell’Italia e, soprattutto, per il Molise”.