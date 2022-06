Fare marketing con i gadget promozionali: le felpe personalizzate

Per numerose aziende, la distribuzione di gadget promozionali personalizzati è una delle soluzioni che vengono prese in considerazione nel contesto di una strategia di marketing di successo. Personalizzare un prodotto vuol dire stamparvi o imprimervi sopra il logo o il nome dell’azienda. Sono tante le aziende, di qualunque dimensione, che scelgono questa soluzione in quanto sono consapevoli dei tanti benefici che ne possono scaturire. Molto dipende, però, anche dalla tipologia di gadget che si decide di utilizzare.

Alla ricerca dei gadget migliori

Ordinare delle felpe personalizzate online , ma anche delle penne, dei portachiavi o uno stock di custodie per gli smartphone, è una consuetudine per molte aziende. La strategia che si basa sulla distribuzione dei gadget può apparire obsoleta o datata; è, invece, molto importante, perché anche nell’era del digitale le persone amano gli omaggi concreti. Per di più, degli oggetti personalizzati di questo tipo garantiscono una importante visibilità al brand; ne derivano effetti positivi per ciò che concerne la promozione e la brand identity. Per esempio, i portachiavi e le penne hanno il pregio di costare poco: l’investimento economico che è necessario sostenere per il loro acquisto è limitato. Ovviamente, ogni azienda è libera di scegliere il tipo di gadget che ritiene più opportuno per la propria strategia di marketing, anche in funzione del pubblico a cui si deve mirare.

La comunicazione pubblicitaria

Tante aziende decidono di distribuire tali articoli in modalità gratuita, perché sanno che una soluzione di questo tipo assicura un ritorno importante in termini di marketing. Diverse imprese, inoltre, vendono i prodotti nel comparto del merchandising proponendo prezzi molto convenienti. In qualunque caso, si può beneficiare di una visibilità del brand davvero consistente, mentre l’identità aziendale risulta rafforzata. Si pensi, per esempio, alle felpe personalizzate, che meritano di essere considerate degli strumenti di marketing eccellenti in quanto destinate ad accogliere loghi e scritte che assicurano la massima visibilità. Proprio questo, non a caso, è uno dei più importanti scopi che devono essere raggiunti nel contesto di una strategia di marketing.

Perché proprio le felpe personalizzate?

Perché puntare sulle felpe? In primo luogo perché si tratta di capi di abbigliamento che, per così dire, si possono considerare universali, visto che vengono indossati sia dalle donne che dagli uomini, senza alcuna differenza di provenienza geografica, di classe sociale o di età. Le felpe sono indumenti davvero versatili, e si possono impiegare dappertutto, in una grande varietà di contesti. Per esempio, per una gita o per una semplice uscita in compagnia degli amici, ma anche per andare a lavoro, a scuola o banalmente per rimanere in casa e concedersi una giornata di relax. Per di più, le felpe sono capi che assicurano la massima longevità, e hanno la capacità di sopportare numerosi lavaggi. Il logo e il marchio presenti sulla felpa personalizzata restano ben visibili anche dopo molti anni. Inoltre, la foto di una felpa pubblicata su un social, come per esempio Instagram, è in grado di garantire successo e un riscontro positivo in termini pubblicitari.

