Ex locale Fuori rotta, Roberti: “Bando secondo codice appalti, Termoli appetita dalle mafie”

Scontro in consiglio comunale mercoledì 1 giugno a Termoli sulla concessione demaniale del locale che sorge sopra il Lido Panfilo sul lungomare nord e che verrà presto rimessa a bando come indicato da una delibera di Giunta dello scorso 15 aprile.

Proprio quella delibera è stata al centro di una mozione presentata dalla minoranza di centro-sinistra che chiedeva di allargare la possibilità di partecipare il bando a un maggior numero di persone mentre l’indirizzo della Giunta è di affidare il locale solo a chi ha già gestito una concessione demaniale.

Il sindaco Francesco Roberti ha invitato ad aspettare l’effettiva uscita del bando e ha poi ammonito: “Il bando verrà fatto secondo il codice degli appalti perché sappiamo che Termoli è appetita da ‘ndrangheta, mafia e camorra. Tramite il codice degli appalti invece vieni passato al lanternino”.

Poi il primo cittadino ha rimarcato la necessità di affidare il locale a persone di grande capacità economica. Secondo il sindaco occorreranno “almeno 350mila euro solo per il locale e altri 100mila per gli arredi. Bisogna fare i lavori come si deve al centro di Termoli per non far sì che il locale faccia la fine attuale”.

Il locale che sorge sopra il lido Panfilo, negli ultimi anni ribattezzato Fuori Rotta, è ormai in stato di abbandono dopo che i vecchi concessionari sono stati dichiarati decaduti dalla concessione per il mancato pagamento di quanto dovuto al Demanio.

La mozione del centrosinistra è stata respinta a maggioranza.