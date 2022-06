Eventi di fine anno scolastico: ancora premi e riconoscimenti per i progetti dell’Alfano

Mercoledì 1 giugno alle ore 18 si è svolta, a distanza su piattaforma Google Meet, la cerimonia di premiazione del “Concorso I colori della vita”.

Il concorso, nato e cresciuto in memoria del tragico terremoto del 31.10.2002 in cui persero la vita 27 bambini e la loro insegnante Carmela Ciniglio a San Giuliano di Puglia, giunto alla XVII edizione, aveva come tema: “Noi ragazzi…curatori del mondo”.

Premiati nella sezione multimediale e nella sezione poesia gli studenti dell’Istituto Alfano guidati dalla professoressa Katia Di Spalatro, tra gli insegnanti che attuano la metodologia Writing and Reading Workshop:

I° classificato sez. elaborati multimediali: “Punto 14” di Filippo De Camillis, Francesco Maurizio, Alessandro Paolitto della classe 1^ C Liceo Scientifico.

II° classificato sez. elaborati multimediali: “Missione Agenda 2030” di Sara Nobile, della classe 1^ A Liceo Scientifico.

III° classificato sez. poesia: “Il futuro è nelle nostre mani” di Sofia Di Vincenzo, della classe 1^ A Liceo Scientifico.

Il 6 giugno al Palazzetto dello Sport di Cervia, con circa cento tra ragazzi e ragazze coinvolte da tutta Italia, si sono concluse le Finali Biliardo & Scuola 2022. Un appuntamento didattico-sportivo che solo quest’anno nel corso delle finali ha visto impegnati 18 Istituti scolastici di 11 regioni italiane. A rappresentare il Molise il terzetto dell’Istituto Alfano, guidato dal prof. Giovanni Giordano: Matteo Michilli, Davide Michilli e Daniela Vicanolo. «Lo strumento didattico del biliardo che riesce a far conoscere ai ragazzi il lato divertente delle materie scientifiche, fornendo nuove motivazioni così il prof. Giordano -.Il nostro è un progetto che, nonostante la pandemia, non si è mai fermato. Quando un allievo risolve una situazione problematica di schema complesso, nella geometria del biliardo, diventa protagonista, inventore o scopritore della soluzione e questo influisce positivamente sulla sua attenzione, sulla qualità dell’apprendimento, nonché sulla sua crescita personale».

Agli insegnanti e agli studenti va il plauso di tutta la comunità scolastica, espresso dalla Dirigente Concetta Rita Niro: «Un altro anno scolastico pieno di soddisfazioni e di meritati riscontri all’impegno dei nostri docenti e dei nostri studenti in tutte le discipline, da settembre a giugno».