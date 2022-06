Erba alta e marciapiedi occupati a Difesa Grande, da dove arriva una segnalazione da parte di un lettore. “Vi scrivo per la nostra situazione di assoluto degrado che viviamo giornalmente in via dei Castagni – scrive Antonio -. Puntualmente ogni estate ritorna lo stesso problema dell’erba alta più di due metri e marciapiedi impraticabili da tutti come potete notare dalle foto che vi ho inviate.

Un degrado che non è giustificabile da nessun punto di vista calcolando inoltre la presenza di animali in giro che sono poco rassicuranti.

Tengo a specificare che in questo quartiere ci vivono anche anziani e bambini e ne siamo davvero in tanti stanchi di essere considerati come cittadini di serie C”.