Emozioni e spettacolo, ottimo inizio per il torneo Kings of Mater

Gol a grappoli, emozioni e spettacolo al PalaMater di Campobasso in una quarta edizione che sta ricalcando il successo delle precedenti. Un torneo, quello firmato da Umberto Caruso, Francesco Pescolla e Luca Oriente che non ha tradito le attese grazie ad un’impeccabile macchina organizzativa. Ci sono poi i protagonisti, squadre di grandissima qualità che hanno elevato ancora una volta al top la kermesse estiva.

Il pubblico, sempre numerosissimo, gradisce ed apprezza lo spettacolo offerto, segno che il The Kings of Mater è entrato nel cuore di tutti. Nelle sfide di ieri sera, che hanno aperto una nuova settimana da vivere a tutto gas, c’è stato il primo squillo di Vazzieri Fc. Di Criscio e soci sono riusciti ad imporsi 7-4 su Realidiana grazie alle doppiette di Ciero e Ricciardi e ai timbri di Di Criscio, Ruscica e Ivano D’Aversa. Per la selezione di Ivan Mastronardi inutili le realizzazioni di Tedeschi, Bentivoglio e la doppietta di Nicola D’Addario. Blitz di misura di Farmacia Sant’Anna che si impone 2-1 su Subito Casa con a bersaglio Mario Villani e Francesco Esposito. Ivan Pappalrdi prova a rendere meno amara la serata dei sui che sono però costretti ad ammainare bandiera bianca.

Può festeggiare anche Bruco Team. Gli uomini di Gianfranco Gabriele conquistano i tre punti al cospetto di Studio Tecnico Gargaro. Protagonista del confronto Alessio Veneziano autore di una doppietta alla quale si è aggiunto il gol di Pasquale Ruggiero. Studio Tecnico Gargaro, dal canto suo, ci ha messo cuore e impegno ma non è bastato. Tizzani e Ortiz hanno avviato la rimonta non completata per un pizzico di sfortuna e per la bravura della difesa avversaria.