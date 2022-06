Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 10 giugno all’hotel Rinascimento di Campobasso la cerimonia di premiazione degli encomi al talento e alle eccellenze molisane 2022.

Fra i personaggi premiati anche Alessandro Di Pietro, originario di Montenero di Bisaccia, presidente per 10 anni dell’Associazione Malformazioni Infantili Chirurgiche Onlus (Amico) e da tempo organizzatore di concerti di beneficenza insieme con il medico-musicista Antonello Persico, voce di tanti successi di Fabrizio De Andrè.

Concerti che in questi anni si sono svolti in numerose località del Molise e che sono serviti a raccogliere fondi a favore del reparto di chirurgia pediatrica di Pescara, punto di riferimento anche per il Molise.

L’encomio è stato voluto dall’associazione Borghi d’Italia delle Arti, Cultura, Sociale, Scienze e Professioni e recitava così: “Non è importante quante volte cadi, è importante e quante volte ti rialzi. Per tutti noi tu sei e resterai per sempre un talento, un’eccellenza”.