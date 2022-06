Strade deserte, ambulanti spariti, traffico regolare e senza ingorghi.

A poche ore dalla fine della intensa tre giorni di Corpus Domini il volto della città è tornato quello di sempre. Fin dalle prime ore di questo lunedì 20 giugno c’è stato un massiccio dispiegamento di operatori della Sea per ripulire le vie del centro e l’area concertistica di contrada Selva Piana dove ieri sera si sono radunate circa ottomila persone per l’esibizione dei Litfiba.

Anche dal comando dei vigili urbani c’è stato, come sempre, un impegno straordinario per riportare l’ordine nel capoluogo che in questa prima edizione post-pandemia si è rivelata un successo sia in termini di afflusso turistico (stimate 100mila presenze ieri mattina durante la sfilata) sia da un punto di vista più emotivo per la ripartenza sociale, economica e culturale delle attività.

Va detto che il ritorno alla normalità è stato sempre garantito anche dalle precedenti amministrazioni oltre che da quella attuale a trazione 5 Stelle. Ma quest’anno si è rivelata particolarmente azzeccata la scelta di dislocare le principali attrazioni in punti distanti di Campobasso con le giostre in via IV Novembre, i concerto sold out nella zona dello stadio di calcio e il resto in centro.

Il sindaco Roberto Gravina ha voluto ringraziare chi ha permesso tutto questo, Sea e Polizia municipale, in primis, scrivendo che “non si sono risparmiati con quel vero spirito di servizio che credo debba rendere orgogliosa tutta la nostra città. Perché è anche e soprattutto grazie al loro lavoro che chi è arrivato a farci visita, chi è venuto per conoscere Campobasso e le sue tradizioni, ha trovato una città pulita sin dalle prime luci del mattino e controllata, sicura, sempre vivibile nonostante il grandissimo numero di persone che, finalmente, sono tornate a riempire le nostre strade.

Un plauso va all’intero settore mobilità per aver organizzato un sistema che ha permesso di minimizzare il più possibile i disagi per i cittadini in questi giorni di festa e per la funzionalità dimostrata dal servizio navette, reso operativo grazie alla disponibilità della Seac, in occasione della giornata del Corpus Domini sia la mattina, per permettere di assistere alla sfilata degli Ingegni, sia il pomeriggio, per il concerto nell’area eventi di Selva Piana.

Se ancora una volta la fiera del Corpus Domini ha potuto accogliere tanti commercianti ambulanti, lo si deve al lavoro del settore commercio del nostro Comune, impegnato da mesi per curare dettagli e particolari che sono quelli che poi fanno la differenza”.