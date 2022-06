Dopo Antenucci col Bari, Perrotta col Palermo: due molisani conquistano la B

Domenica sera anche un pezzettino di Molise ha festeggiato la promozione in serie B col Palermo. Ed era tra i protagonisti in campo. Parliamo di Marco Perrotta, difensore dei rosanero in prestito dal Bari. Il calciatore di Campodipietra, nato a Campobasso il 14 febbraio del 1994, ha giocato quest’anno 24 partite di cui 19 da titolare e nella finale contro il Padova ha ricevuto la testata da Ronaldo che poi è stato espulso entrando di fatto in uno degli episodi decisivi del match.

Silvio Baldini l’ha utilizzato con una certa continuità e il 28enne difensore ha ripagato la fiducia con prestazioni toste. E ora si gode giustamente il ritorno in cadetteria. Sì, perché Perrotta in B ha all’attivo già 74 presenze con la maglia del Pescara e con quella dell’Avellino e in C è sicuramente uno dei migliori nel proprio ruolo. Tra l’altro, si è fatto notare anche per le sue doti al pianoforte, suonando in pubblico ‘Nuvole bianche’ di Ludovico Einaudi.

Chissà che in un futuro non troppo lontano non possa trasferirsi a “casa sua”, ovvero al Campobasso. I tempi però non sembrano ancora maturi anche perché ha ambizioni più che legittime di restare in serie B.

Un paio di mesi fa era toccato a Mirko Antenucci di Roccavivara, nato a Termoli l’8 settembre del 1984, festeggiare il salto di categoria al termine di una grande cavalcata col suo Bari. Il bomber ha messo a segno 15 reti, molte delle quali pesanti, di cui una anche ai Lupi a Selvapiana nella gara di andata. A 38 anni si giocherà tutte le sue chance anche nel campionato cadetto.