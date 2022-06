‘Dipingere l’aria’, al Castello svevo la mostra del pittore Renato Marini

Grande successo di pubblico e di critica sta ottenendo la personale del pittore Renato Marini “Dipingere l’aria” ordinata negli spazi del Castello Svevo di Termoli. La mostra è stata voluta e curata dal presidente Michele Porsia dell’associazione Settimopiano di Termoli.

Sono intervenuti all’inaugurazione oltre al presidente Porsia, il critico d’arte e sociologo Maurizio Vitiello da Napoli e l’artista Ursula Manes. 50 opere presentate, di varie misure e tecniche tra acquerelli, olii, tempere e acrilici.

Renato Marini è nato a Larino e vive e lavora a Campomarino dove per 22 anni ha diretto il Centro Culturale Il Campo fondato da lui nel 1990. Ha promosso mostre di artisti di chiara fama sia nazionali che internazionale tra questi va ricordato la splendida personale del maestro Christo in occasione dei venti anni dalla fondazione de Il Campo. Evento storico a Campomarino e per l’intera regione Molise. Ha allestito anche mostre di artisti emergenti che tutt’ora hanno una brillante carriera artistica.

La mostra resterà aperta fino al 30 giugno e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 22.