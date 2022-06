Una fiaccolata silenziosa dal porto fino alla Cattedrale sabato 11 giugno alle 20. Questa l’iniziativa pensata da Vescovo e marineria dopo l’incontro che si è tenuto in Curia questa mattina a Termoli.

Da parte della Diocesi di Termoli-Larino è stato espresso “pieno sostegno alla marineria termolese messa in ginocchio dal caro gasolio”.

Stamattina 9 giugno il vescovo Gianfranco De Luca ha incontrato in Curia, insieme ai direttori della Caritas, Vito Chimienti e Anna Bernardi, una delegazione degli Armatori Pesca del Molise guidata da Paola Marinucci.

I rappresentanti dei pescatori hanno esposto i motivi della protesta che si protrae da alcune settimane evidenziando le enormi difficoltà per un settore che coinvolge numerose famiglie e non può più sostenere costi così elevati per poter uscire in mare e assicurare un reddito dignitoso. A tal proposto, monsignor De Luca ha proposto per sabato sera, 11 giugno alle 20, una fiaccolata silenziosa che dal piazzale del mercato ittico si snoderà fino alla Cattedrale dove è previsto un momento di preghiera aperto a tutta la città.

Un segno di ascolto, vicinanza e solidarietà in attesa di interventi concreti, da parte delle istituzioni, per consentire al settore della pesca di riprendere serenamente le attività.