‘Digitalizziamo il Carnevale di Larino’, ultime ore per iscriversi al concorso

Scade nelle prossime ore, precisamente domani 24 giugno, il tempo per trasmettere le idee progettuali inerenti il primo concorso che vede protagonista il nostro Carnevale, un concorso ideato dall’Università degli Studi del Molise in collaborazione con la nostra associazione, denominato “Digitalizziamo il Carnevale di Larino”.

L’iniziativa prevede l’ideazione, progettazione e produzione di un’applicazione per dispositivi mobili (tablet e smartphone) finalizzata a valorizzare il Carnevale di Larino, uno dei 27 carnevali storici in Italia. L’applicazione, inoltre, sarà utile per creare una rete di contatti utili a livello turistico con la presenza al suo interno di attività ricettive del territorio, luoghi di interesse culturale e artistico.

Il concorso costituisce senza dubbio un’occasione di visibilità e crescita per il nostro Carnevale, l’occasione per ribadire la bellezza dei nostri giganti di cartapesta ma soprattutto la maestria dei nostri giovani impiegati tutto l’anno tra ideazione e progettazione nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte. L’attenzione data alla nostra kermesse da parte dell’Università del Molise ribadisce l’alto livello culturale della manifestazione capace di avvicinare più fasce di età, di impiegare i ragazzi e le ragazze in un percorso di crescita, di aggregazione sociale che vince le distanze e permette loro di essere protagonisti delle loro passioni.

Al concorso possono partecipare gli studenti dell’ateneo iscritti per l’anno accademico 2021/2022, ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale e ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi del Molise. È ammessa la partecipazione sia di singoli studenti sia di gruppi di studenti (fino ad un massimo di sei persone per gruppo), non necessariamente iscritti allo stesso corso di laurea. Gli studenti dovranno “Sviluppare l’idea” e poi “Sviluppare il prodotto”.

Al termine della prima fase, un’apposita Commissione individuerà le migliori tre idee. Gli studenti proponenti delle tre idee selezionate saranno premiati con un buono Amazon dal valore di 150 euro e invitati alla seconda fase del concorso, “Sviluppo del prodotto”. La seconda fase consisterà nella realizzazione dell’app: gli studenti saranno assistiti da un tutor dell’Università degli Studi del Molise. Tale fase del concorso si concluderà il 18 novembre 2022.

Successivamente una Commissione individuerà l’app vincitrice del concorso “Digitalizziamo il Carnevale di Larino”. L’applicazione sarà pubblicata sugli store e gli ideatori e realizzatori saranno premiati con un premio in denaro dal valore di 2.500 euro.