Per la raccolta di pannolini, assorbenti, traverse e pannoloni è stato disposto un servizio aggiuntivo a quello della porta a porta partita nel quartiere Vazzieri, a Campobasso e che sarà attivo da domani, 23 giugno.

Il materiale, che può essere conferito nel contenitore del secco residuo (o indifferenziato), rischia, infatti, di riempire prima del previsto il mastello rivelandosi problematico (specie per il cattivo odore) per chi ha particolari necessità legate ad anziani, neonati o degenti in casa. Ecco perché sono stati istituiti quattro punti di raccolta (via Leopardi, via Manzoni, via Carducci e via Ungaretti) dove conferire questo ‘speciale’ indifferenziato anche il giovedì e sabato dalle ore 14 e 30 alle ore 19.

Gli utenti possono accedere al servizio in maniera assolutamente gratuita, per iscriversi bisogna contattare il numero verde 800993159.