Lacrime agli occhi, emozione più che evidente. Roberto Di Pardo si scioglie per una volta e si lascia andare alla commozione per la seconda vittoria elettorale alle comunali di Petacciato dopo quella del giugno 2017.

“Credo che questa vittoria sia un premio al lavoro fatto in 5 anni, il lavoro paga e la cittadinanza l’ha apprezzato” dice davanti alla telecamera di Primonumero pochi minuti dopo aver ricevuto i complimenti e gli abbracci da quei cittadini che l’hanno scelto per la seconda volta, in questo caso con qualcosa che somiglia a un plebiscito. Oltre due petacciatesi su tre hanno deciso di affidare nuovamente le sorti del comune a lui.

Per l’occasione sfoggia quindi una maglietta con un grande ‘5’ come gli anni ancora da sindaco. Un’altra maglietta goliardica la indossa invece l’assessora uscente Federica Capodaglio.

Tuttavia non nasconde che “c’è sempre da migliorare, ma abbiamo dovuto fare i conti con quanto trovato, col fatto che la Regione da 3 anni anche a causa del Covid non ha potuto fare bandi e ci auguriamo quindi di avere possibilità di fondi Fesr e Pnrr. Noi siamo pronti perché con il bilancio comunale non riusciamo a fare molto”.

Infine la dedica “a chi ha fatto un ottimo lavoro per 5 anni e ai nuovi candidati. Ingoiare cerchi rospi e non reagire è stata dura, a tutti loro dico grazie”.