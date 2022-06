La “Guidotti Ships” questa mattina stava navigando il mar Adriatico, a circa dieci chilometri dalla riva di Termoli quando, a

Una meraviglia che sorprende sempre nonostante la costa termolese sia stata definita “costa dei delfini”. Vederli però non è poi così scontato e “invece – spiega Domenico Guidotti – in una settimana li abbiamo incontrati già due volte e si sono cimentati a giocare e nuotare al fianco delle nostre navi. Questo ci fa molto piacere perché quest’anno vorremmo avviare anche l’attività di avvistamento cetacei. E’ una bellezza che abbiamo e che vorremmo valorizzare”.

L’incontro quindi, non del tutto fortuito, ha permesso di poterli riprendere in una lunga sequenza fatta di salti e inseguimenti prima sotto la prua e poi a poppa. Erano almeno cinque esemplari, tutti adulti e in buona salute.

Hanno giocato per diverso tempo, incantando con le loro danze e salutando l’intero equipaggio.