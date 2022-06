Si è tenuta sabato 18 giugno presso il Teatro Verde nel parco comunale di Termoli la seconda edizione dell’evento La Vida Wellness Show.

Dopo due anni di stop causa pandemia, l’associazione sportiva La Vida Wellness ha riproposto lo spettacolo di fine anno con la partecipazione di allieve e atleti, magistralmente diretti dalla Direttrice Artistica dello spettacolo Borana Qirjazi, professionista del settore e insegnate presso La Vida Wellness.

La danza, con il saggio di fine anno, espressa in tutte le sue forme, al centro della serata, anche se non sono mancate le esibizioni con istruttori e atleti delle altre attività che si svolgono presso La Vida Wellness Center, presentate dal divertente e professionale Giovanni Schembari.

Centinaia i presenti per uno show di successo, che finalmente ha fatto trascorrere una piacevole serata all’insegna di danza, musica e divertimento.