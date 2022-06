Unire la pesca al turismo, imbarcando sui motopescherecci dei turisti e facendoli vivere a contatto coi marinai per capire i segreti del mestiere duro ma affascinante del pescatore. Questo l’intento del pescaturismo, formula relativamente nuova di turismo che a Termoli è quasi del tutto sconosciuta.

Anche per questo stamane si è svolta alla Cala Sveva, sul lungomare Cristoforo Colombo, la presentazione del risultati del progetto europeo Tourismed Plus, che mette insieme i Paesi del Mediterraneo nel tentativo di trovare soluzioni e alternative di collaborazione comune nel mare che è “la nostra stessa madre” per usare le parole di Remi Bellia, francese alla prima esperienza a Termoli. “Una costa meravigliosa, la chiave del futuro è lavorare insieme” ha detto davanti ai microfoni.

Concorde con lui Paul-Jo Caiutucoli, presidente della Commissione europea Affari territoriali della Corsica. “Lavoriamo per trovare un equilibrio fra l’economia e il rispetto dei fondali marini”.

Entusiasta Alessandro Melillo, siciliano, che ha sottolineato le potenzialità del pescaturismo e quelle della città adriatica. È una formula non del tutto nuova ma che può avere un peso specifico importante in questo momento di crisi per la pesca per carenza di pesce e caro gasolio. È una soluzione parziale ma un introita extra che può dare sollievo ai pescatori”.

Infine su Termoli: “Sono stupito dalla sua bellezza. Se ben promossa può giocarsela con le migliori località costiere d’Italia”.