Dal trolley al borsone: qual è la miglior soluzione per un viaggio in aereo?

Quando si sta per partire per un viaggio, oltre a pianificare tutte le tappe della vacanza e a prenotare il volo, gli hotel e i diversi mezzi di trasporto, bisogna occuparsi anche del bagaglio. Prima di iniziare la preparazione della valigia, bisogna soprattutto decidere se utilizzare un trolley o un borsone, una scelta che dipende da tante variabili, vediamo insieme qual è la soluzione migliore per un viaggio in aereo.

Trolley o borsone: controllare le dimensioni dei bagagli

Decidere fra trolley o borsone per un viaggio in aereo può sembrare una scelta semplice e immediata, ma non è sempre così perché dipende soprattutto dal tipo di vacanza, dalla destinazione e dalla durata del soggiorno. Se si prenota un viaggio in aereo, prima di scegliere fra trolley e borsone, bisogna verificare quali siano le indicazioni per i bagagli stabilite dalla compagnia aerea, soprattutto se si vuole portare a bordo solo il bagaglio a mano. Le compagnie low cost hanno misure stringenti riguardo le dimensioni del bagaglio a mano, mentre per quelli da caricare in stiva sono previste sono delle restrizioni riguardo il peso. Dopo aver verificato che il borsone o il trolley siano in linea con le dimensioni indicate dalla compagnia aerea, arriva il fatidico momento di scegliere quale portare in viaggio.

Pro e contro del trolley

Il trolley è un tipo di valigia molto comoda da trasportare, soprattutto grazie alla presenza delle rotelle, difatti basterà farlo scivolare lungo le superfici senza doverlo caricare in spalla e subire il suo peso. All’interno dei trolley sono presenti diversi scomparti, che rendono più semplice e immediato l’organizzazione del guardaroba, inoltre vi sono delle cinghie elastiche che consentono di bloccare i vestiti, così da non spiegazzarli durante il trasporto in aeroporto e nelle diverse occasioni. Il trolley è soprattutto indicato per un viaggio di lavoro o se si parte per una cerimonia, perché si avrà la certezza che i vestiti saranno privi di pieghe, pronti per essere utilizzati. Se si parte per una vacanza che prevede un’unica destinazione, dove non sarà necessario prendere altri mezzi di trasporto oltre all’aereo o alla macchina, allora il trolley è sicuramente il bagaglio da portare, ad esempio acquistando uno dei modelli eleganti e funzionali di Piquadro . Dopo aver parlato dei vantaggi del trolley, bisogna specificare che anche questo tipo di bagaglio presenta dei contro, ad esempio può essere scomodo quando si dovranno percorrere strade sterrate o bisognerà muoversi con facilità tra le tante mete programmate del viaggio. Se si sceglie un trolley con struttura rigida, quando viene caricato in aereo, potrebbe rompersi o subire delle ammaccature, quindi meglio optare per quelli in tessuto o semi-rigidi.

Pro e contro del borsone da viaggio

Il borsone è da sempre considerato il bagaglio perfetto per chi sta per partire per un viaggio avventuroso e preferisce la praticità all’avere un guardaroba impeccabile e privo di pieghe. Il borsone è indicato soprattutto per chi ama viaggiare leggero, così da poterlo trasportare con facilità in spalla, senza subirne il peso. Se si ha l’abitudine di arrivare sempre in ritardo, il borsone consente di correre velocemente, mentre con un trolley potrebbe essere difficile accelerare il passo. Se il viaggio programmato si snoda attraverso diverse città o destinazioni, bisogna essere sempre pronti a partire e con il borsone si riducono sicuramente i tempi per organizzare il bagaglio. Il borsone è particolarmente utile quando si viaggia in autobus, treno o si percorrono tratti di strada sterrata a piedi, perché basterà portarlo in spalla e spostarsi con estrema facilità. Per quanto riguarda gli svantaggi di usare un borsone da viaggio, vi è sicuramente l’incapacità di mantenere gli abiti privi di pieghe e di organizzarli in diversi scomparti, quindi non è la soluzione migliore se si prenota una vacanza in occasione di un evento formale o se si parte per lavoro. Se si organizza un viaggio che dura diverse settimane, il borsone potrà essere molto pesante da portare in spalla, quindi meglio scegliere un trolley.