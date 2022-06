Michele Cutro arriva a sorpresa, prima alla “Risacca” di Petacciato e, incuriosito da quel pranzo gustato in riva al mare, decide di fare un’incursione anche al ristorante del “Centrale” di Campobasso.

Alla fine si svela e conferisce ai fratelli Ranelli, titolari di ambedue le strutture, l’onorificenza da parte della federazione Cooking Show, premio nazionale al merito, per l’indiscutibile cucina, la genuinità della pizza, la scelta dei vini, la competenza del personale e per la “invidiabile capacità imprenditoriale di Libero e Nicola” capaci di coniugare la propria attività datoriale con le esigenze e il rispetto verso i propri dipendenti e verso i clienti.

A Campobasso, in piazza Municipio, la consegna è avvenuta con un evento caratterizzato da tutti crismi della formalità. Il discorso, la lettura delle motivazioni e la consegna degli attestati da parte del sindaco di Busso e del vicesindaco Paola Felice.

Nel corso della cerimonia, il cavaliere e critico enogastronomico italiano della federazione Cooking Show, ha espresso parole di grande stima e ammirazione per il modo di fare ristorazione di Libero e Nicola che “interpretano perfettamente la proposta commerciale, tanto che i prodotti genuini e autentici, vengono inseriti sulle loro tavole per dare vivacità e gusto a tutti i palati”.

Nicola e Libero non si aspettavano di ricevere un premio così prestigioso, e per loro è stata una grandissima sorpresa. “Noi abbiamo sempre lavorando prestando sempre attenzione al cliente e valorizzando le risorse umane che per prime ci permettono di essere qui – dice Nicola Ranallo – E quando Michele Cutro ha detto di volerci premiare, siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Sono attestai di stima che fanno bene a noi e alle persone che lavorano con noi”.

“Ci troviamo dinanzi ad un’altra eccellenza molisana – ha detto Cutro – E il loro modo di fare ristorazione non passa inosservato. Il successo, il frutto del loro lavoro che dura da oltre 25 anni si legge nei piatti che portano a tavola, nelle loro scelte, nell’affetto che i loro clienti nutrono per le loro attività tanto qui a Campobasso quanto sulla costa molisana. Hanno saputo stupire e sono certo – conclude Cutro – continueranno a farlo”.