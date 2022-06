L’adrenalina è già a mille. Come quella delle migliaia di persone che anche questa mattina – domenica 12 giugno – si sono recati nei tabacchi della città o hanno ‘cliccato’ su Ciao Tickets per acquistare il biglietto. Manca una settimana esatta al concerto dei Litfiba, la storica rock band che chiude le festività del Corpus Domini.

Pierò Pelù e i suoi compagni di avventura nell’Ultimo Girone Tour sono pronti ad esibirsi sul mega palco che sarà allestito nel parcheggio di contrada Selvapiana e oggi con un post su Facebook hanno dato appuntamento ai propri fan proprio nel capoluogo postando un messaggio sui social. “Li vedete questi sorrisoni? È perché tra una settimana esatta si torna sul palco, con cravatta da strizzare, pronti per la nuova fase outdoor dell’Ultimo Girone! Prossima tappa: domenica 19 giugno, Antistadio Selvapiana di Campobasso. Ci sarà da divertirsi“.

I fan campobassani (e non solo) hanno già risposto in massa: la prevendita sta andando a gonfie vele. Irresistibile il richiamo del gruppo rock che quest’anno sarà per l’ultima volta in tour: in tanti non vedono l’ora di scatenarsi e di ballare i brani che hanno fatto la storia della musica rock italiana, come ‘El Diablo’, ‘Fata Morgana’, ‘Spirito’, ‘Lacio Drom’, ‘Lo spettacolo’.

Ricordiamo che i biglietti sono acquistabili online al seguente link: https://www.ciaotickets.com/location/parcheggio-nuovo-antistadio-campobasso. I biglietti sono nominativi, questo per scongiurare fenomeni di bagarinaggio, e il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro.

A Campobasso, le rivendite autorizzate di ciaotickets.com sono il Bar Crigiu di via Ugo Petrella, 20; Promoeventi in viale Principe di Piemonte, 131Y; l’Antica Tabaccheria di piazza Gabriele Pepe, 41.