Dopo la brutta caduta di Piero Pelù, avvenuta il 25 maggio scorso durante un concerto a Milano, l’arrivo dei Litfiba a Campobasso è stato messo fortemente in discussione.

Sebbene la data extra in Molise del tour di addio della band non sia stata ancora ufficializzata, fonti interne al Municipio ci avevano confermato la presenza dei Litfiba per la serata del 19 giugno (Corpus Domini), come pure di Mario Biondi il sabato precedente (18 giugno) e di un ulteriore artista emergente per venerdì 17. Tutte le esibizioni si sarebbero svolte a Selvapiana dove sarà allestito un palco importante che, dati i costi elevati, conviene sfruttare il più possibile per regalare tre giorni di festa e musica alla città che riparte dopo due edizioni saltate dei Misteri.

L’incidente di Pelù ha costretto gli organizzatori a rivedere i loro piani. Tanto che si sta valutando qualche nome alternativo nel caso in cui le condizioni del frontman sessantenne dovessero costringerlo al riposo dopo la prima parte della tournée che si è chiusa il 25 maggio (giorno della rovinosa caduta con testa e schiena su un gradino del palco) e dopo la quale era già previsto un mese di pausa fino alle ripresa del 3 luglio a Legnano.

La tappa di Campobasso, dunque, sarebbe stata una aggiunta a L’ultimo girone (così si chiama il tour conclusivo dei 40 e più anni di carriera dei Litfiba).

Una speranza si è riaccesa due giorni fa quando Ligabue, che pure ha in programma un concertone questo sabato a Reggio Emilia per la sua carriera trentennale, ha postato una sua foto con Pelù per annunciare la presenza del leader dei Litfiba tra gli artisti che lo accompagneranno in questo grande evento musicale che ha già registrato il sold out.

Pelù gli ha confermato che ci andrà, era il 31 maggio, cinque giorni dopo la caduta di Milano e dopo la pubblicazione su Twitter delle lastre del suo cranio in cui i medici gli hanno diagnosticato una proclusione erniaria da lui scherzosamente definita come “il segno del rock’n’roll”.

Se sabato 4 giugno sarà, come ha detto all’amico e collega Ligabue, nella nuova Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia, non è da escludere che il 19 potrà essere anche a Campobasso dove i fan lo stanno aspettando per quello che dovrebbe essere non solo l’evento clou del Corpus Domini, ma anche dell’intera estate molisana.

Tra i prossimi eventi di rilievo nelle scorse ore è stato formalizzato anche l’arrivo dei The Kolors per la festa patronale di San Nicandro (17 giugno) a Venafro. E si sta trattando anche per Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana (18 giugno).

Entrambi sono stati ospiti a Campobasso rispettivamente nel 2018 e nell’edizione 2016 di Corpus Domini