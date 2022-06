Un successo strepitoso: il concerto di Elisa a Campobasso promette di fare il sold out in pochi giorni. Migliaia di biglietti sono stati polverizzati nel giro di neanche 24 ore per la cantante di Trieste che si esibirà in contrada Selvapiana il prossimo 21 luglio. Tantissimi i posti a 49 euro già finiti per un concerto che sarà senza dubbio un vero e proprio evento, e che conta su un settore (il più vicino al palco) con biglietti a 63 euro. Si stanno vendendo molto bene anche quelli.

Uno dei primi a crederci e a puntarci è stato il sindaco Gravina: “Il Molise non poteva restare fuori dal tour nazionale e dopo alcuni mesi di contatti e incontri durante i quali noi come amministrazione, insieme al management di Elisa, abbiamo cercato di individuare la soluzione ideale per poter ospitare la tappa in Molise del tour della famosa artista, il Back to the Future Live Tour di Elisa”.

La prevendita era stata aperta ieri 8 giugno su TicketOne e i costi erano i seguenti: primo settore numerato 63 euro, secondo settore numerato 49 euro (diritti di prevendita inclusi). Questo significa che quando un artista ‘tira’ non c’è prezzo del biglietto che tenga.

Del resto, è finora lusinghiera anche la prevendita dei biglietti per i Litfiba e Mario Biondi, con il gruppo che aveva venduto quasi 3.000 tagliandi questa mattina. Ricordiamo che si pagano rispettivamente 10 e 5 euro e i due concerti del 18 (Biondi) e del 19 giugno (Piero Pelù e la sua band) si svolgeranno sempre nel parcheggio dello stadio di Selvapiana.

I tagliandi possono essere acquistabili anche nelle rivendite autorizzate: il Bar Crigiu, Viale Ugo Petrella, 20; PROMOEVENTI, Viale Principe di Piemonte, 131Y; Antica Tabaccheria di piazza Gabriele Pepe, 41.

Una risposta massiccia che smorza anche le polemiche che ci sono state in questi giorni riguardanti l’assenza di un artista di una certa portata in centro in forma gratuita. Si parteciperà in massa sia ai concerti di Selvapiana che a quelli organizzati in centro.