Primi vincitori nei 17 piccoli comuni, diverse le riconferme. LA DIRETTA

seguono aggiornamenti

In provincia di Campobasso chiamati alle urne i cittadini di Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato (qui l’articolo), San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro. In provincia di Isernia invece Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita. Sono tutti comuni sotto i 15mila abitanti, in cui non è previsto il turno di ballottaggio. Lo spoglio è iniziato alle ore 14.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

GUARDIALFIERA – Vincenzo Tozzi riconfermato sindaco con 514 preferenze. Era l’unico candidato dunque era necessario l’ottenimento del quorum, ampiamente superato con una percentuale di votanti che ha superato il 67%, la più alta di tutti i 18 comuni al voto in questa tornata elettorale.

Elettori: 825

Votanti: 555 (67,27%)

Schede nulle: 27

Schede bianche: 14

Schede contestate: 0

CASTELLINO DEL BIFERNO – Enrico Fratangelo riconfermato sindaco a Castellino sul Biferno con l’85.84% dei voti. Lo sfidante Enzo Cirella ha ottenuto il 13.27% dei voti mentre Antonio Iannucci si è fermato allo 0.88%. L’uscente Fratangelo ha ottenuto la vittoria dopo uno spoglio durato poco più di mezz’ora nell’unico seggio allestito del piccolo comune in provincia di Campobasso. Fratangelo è noto alle cronache locali per la moneta locale borbonica coniata in paese e per aver omaggiato Diego Armando Maradona con una statua. Superati gli sfidanti Antonio Iannucci e Enzo Cirella, agenti di polizia penitenziaria.

Elettori: 872

Votanti: 258 (29,59%)

Schede nulle: 8

Schede bianche: 24

Schede contestate: 0

MONTEMITRO – A Montemitro ha vinto l’uscente Sergio Sammartino (151 voti, 64.26%) che correva contro Corrado Ientilucci (che ha ottenuto 84 preferenze pari al 35.74%).

Elettori: 472

Votanti: 242 (51,27%)

Schede nulle: 3

Schede bianche: 4

Schede contestate: 0

LIMOSANO – A Limosano riconfermata la sindaca uscente Angela Amoroso (Insieme) con quasi un plebiscito: ha ottenuto 464 voti pari al 94.31% del totale. Ha avuto la meglio su Vincenzo Di Bianco 5.49%) e Daniele Petrella (0.20%), Ivana Rossi (Alleanza per il futuro Italia-Movimento sociale).

Elettori: 1.155

Votanti: 522 (45,19%)

Schede nulle: 17

Schede bianche: 13

Schede contestate: 0 MONTELONGO – Vittoria per Luca Montanaro (117 voti, 51.09%) che ha sfidato Michele De Michele (111 voti pari al 48.47%) e Valentino Macchiagodena (0.44%). Elettori: 502 Votanti: 232 (46,22%)

Schede nulle: 0

Schede bianche: 3

Schede contestate: 0

TORO – A Toro riconfermato Roberto Quercio, sindaco uscente con la lista ‘Toro di tutti’, che ha sfidato Carmine Di Domenico alla guida di ‘Con Toro’.

CASTELBOTTACCIO – Situazione particolare a Castelbottaccio dove i candidati sindaci Nicola Marrone e Marco Disertore hanno preso lo stesso numero di voti (93 voti ciascuno). Percentuale nulla invece per Giuseppe Tozzi. Dunque non c’è al momento un vincitore e sarà necessario procedere a una nuova elezione.

TORELLA DEL SANNIO – A Torella del Sannio vince Gianni Meffe (300 voti, 55.05%) che ha superato il sindaco uscente Tonino Lombardi (245 voti, 44.95%), oltre ai candidati Daniele Germano, Agostino Briganti e Nicola Barberio che hanno totalizzato tutti 0 voti.

Elettori: 1.244

Votanti: 552 (44,37%)

Schede nulle: 5

Schede bianche: 2

Schede contestate: 0

BUSSO – Riconfermato il sindaco uscente Michele Palmieri, che ha ottenuto 603 preferenze e ha così battuto il candidato Marcello Verile (79 voti) 88.42% vs 11.58%.

Elettori: 1.910

Votanti: 745 (39,01%)

Schede nulle: 47

Schede bianche: 16

Schede contestate: 0

SAN FELICE DEL MOLISE – Tenta il bis l’ex sindaco Corrado Zara con “Insieme per San Felice”. A contendergli la poltrona di sindaco l’uscente Fausto Bellucci con “Progetto sostenibile” e Giovanni Musacchio con “Fiamma Tricolore”.

MONTEFALCONE NEL SANNIO – Fabio Pasciullo con “Futuro Montefalcone”, sfida Gilda del Borrello con “Montefalcone nel cuore”.

JELSI – A Jelsi, dopo la scomparsa del sindaco Salvatore D’Amico, è corsa a due tra Egidio Mauri, sostenuto da parte della vecchia amministrazione, e Francesco Capozio.

CAMPOLIETO – A Campolieto il sindaco uscente Annamaria Palmiero dovrà difendere la fascia tricolore da Manuel Gerardo Notabuono e Dario Di Marco.

DURONIA – Dei quattro aspiranti primi cittadini a Duronia l’ha spuntata Mario Paolo Berardo (196 voti, 94.23%), mentre nella competizione secondo è arrivato Michele Palange (3.85%), seguito da Rosario Di Santillo(1.44%) e Carlo Dorascenzi (0.48%).

Elettori: 1.236

Votanti: 228 (18,45%)

Schede nulle: 12

Schede bianche: 8

Schede contestate: 0

PROVINCIA DI ISERNIA

CHIAUCI – Dei sette candidati sindaco a Chiauci, dove lo scorso anno le elezioni non si fecero perché nessuno presentò le liste, l’ha spuntata Antonio Sferra con 102 preferenze (71.83%). Superati gli sfidanti Igino di Vincenzo (40 voti, 28.17%), Luca Cesari, Angelo Nardella, Giuseppe Dolcimascolo, Katia Di Lella, Giancarlo De Masi, questi ultimi 5 non hanno ottenuto alcun voto. Chiauci dunque esce dal commissariamento.

Elettori: 509

Votanti: 151 (29,67%)

Schede nulle: 6

Schede bianche: 3

Schede contestate: 0

SANT’ELENA SANNITA – A Sant’Elena Sannita, invece, la fascia di primo cittadino è andata a Giuseppe Terriaca (114 voti, l’81.43%). Superati gli sfidanti Nicola Colangelo (18.57%) e Stefano Testa (0%).

Elettori: 254

Votanti: 144 (56,69%)

Schede nulle: 2

Schede bianche: 2

Schede contestate: 0

CIVITANOVA DEL SANNIO – Cinque le liste a Civitanova del Sannio: Roberta Ciampittiello, uscente in cerca di riconferma, Lucia D’Onofrio, Zelindo Antonacci, Erminio Martucci, Luca Tontodonati.