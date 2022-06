Election day oggi domenica 12 giugno in tutta Italia e per quanto riguarda il Molise in 18 comuni, 15 in provincia di Campobasso e 3 in provincia di Isernia.

Nonostante le temperature non esattamente idonee per recarsi in spiaggia (in tanti temevano, come sempre in questi casi, l’effetto deterrente – per il voto – del mare) l’affluenza risulta bassa ma con delle variazioni da comune a comune. La media relativa ai 15 paesi in provincia di Campobasso è del 14.52% mentre quella nei 3 comuni della provincia pentra è più bassa, ferma all’11%. I dati arrivano da entrambe le Prefetture.

In provincia di Campobasso l’affluenza va dal valore massimo del 19.8% di Petacciato (quindi quasi un elettore su cinque) a quello minimo del 7.93% (meno di uno su dieci) di Duronia. Ricordiamo che si vota per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in questi centri: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

In provincia di Isernia, in cui si vota solo a Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita, l’affluenza va dall’8.45% di Chiauci al ben più alto 22.93% di Sant’Elena, che risulta dunque quello dove più si è votato finora nell’intera regione.

Occhi puntati in particolare su Petacciato, il Comune più grande interessato dalla competizione elettorale che conta poco meno di 3.500 residenti. Nel centro adriatico si sfidano Giuseppe Franceschini e l’attuale sindaco Roberto Di Pardo. Di seguito alcune immagini di cittadini in fila al seggio di prima mattina.

Da tenere sott’occhio anche la situazione di Guardialfiera dove è presente solo la lista del sindaco uscente Vincenzo Tozzi. Per essere valido il voto nel centro lacustre e confermare quindi Tozzi basterà che vada a votare almeno il 40% più uno degli aventi diritto al voto, esclusi i residenti all’estero. In caso contrario il comune verrà commissariato.

(Qui le liste e i candidati)

Si voterà soltanto oggi dalle 7 alle 23 e in contemporanea gli elettori di tutta Italia, e dunque tutti i molisani, sono chiamati anche a decidere su 5 referendum abrogativi riguardanti la giustizia. Ricordiamo che non è obbligatorio indossare la mascherina al seggio, sebbene sia fortemente raccomandata.

Per quanto riguarda i referendum abrogativi, in Molise sempre fino alle 12 ha votato il 4.14% (4.27% nella intera provincia di Campobasso), percentuale identica sia per il primo quesito (quello sulla incandidabilità della legge Severino), che per il secondo (quello per la limitazione delle misure cautelari), che per il quesito n. 3 (quello sulla separazione delle funzioni dei magistrati), che per il quarto quesito (relativo alla partecipazione dei ‘membri laici’ nei Consigli giudiziari) che, infine, per il quinto (quello sulle elezioni dei membri togati nel Csm). Chiaramente le percentuali maggiori di votanti si hanno nei comuni in cui si sta votando anche per le Amministrative. Per quanto riguarda i centri maggiori della regione, mediamente sia a Campobasso che a Termoli che ad Isernia ha votato meno del 4% degli elettori. Mediamente in Italia ha votato poco più del 6.6% degli aventi diritto.

Lo spoglio elettorale comincerà appena dopo la chiusura dei seggi, dopo le 23, per quanto riguarda i referendum. Una volta ultimato lo scrutinio per i quesiti referendari, i seggi chiuderanno per poi riaprire alle 14 di lunedì 13 giugno quando inizierà lo scrutinio per le elezioni amministrative.