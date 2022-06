Comunali, affluenza alle 19 al 35% circa. A Guardialfiera (unica lista) quorum raggiunto. Tozzi verso riconferma

I seggi chiuderanno alle 23 di oggi ma potrebbe esserci già il nome del primo sindaco molisano di questa tornata elettorale. Si tratta di Vincenzo Tozzi, unico candidato a Guardialfiera. L’ufficialità non c’è perchè lo spoglio inizierà alle 14 di domani ma i dati parziali (alle 19) della Prefettura danno un’affluenza superiore al 61% e dunque il quorum necessario è stato abbondantemente superato.

L’affluenza media alle urne per le Amministrative alle ore 19 è intorno al 35% e precisamente quella relativa ai 15 paesi in provincia di Campobasso è del 36.51% (alle 12 era 14.52%) mentre quella nei 3 comuni della provincia pentra è sempre più bassa ed è arrivata solo al 27.46% (alle 12 era all’11%). 5 anni fa, il 20 giugno 2017, alla stessa ora si era recato alle urne in questi comuni il 38.38% dei votanti. I dati (e il confronto) arrivano da entrambe le Prefetture.

In provincia di Campobasso l’affluenza va dal valore massimo del 61.21% di Guardialfiera (dove era necessario appunto raggiungere il quorum per evitare il commissariamento) a quello minimo del 14.4% di Duronia. Ricordiamo che si vota per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in questi centri: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

Da segnalare appunto il caso di Guardialfiera dove è stato ampiamente raggiunto il quorum, dove era presente un’unica lista, quella del sindaco uscente Tozzi che dunque, salvo sorprese, dovrebbe essere riconfermato. Peraltro Guardialfiera risulta il comune dove la percentuale maggiore di residenti si è recata al seggio, appunto oltre il 61% Raggiunto al telefono da Primonumero.it, il sindaco Tozzi è scaramantico nonostante manchino circa tre ore dalla chiusura dei seggi e a Guardialfiera, su 820 votanti, si sono recati alle urne poco meno di 600 elettori. “Se ho già vinto? siamo cauti, aspettiamo lo spoglio”, sorride ma è molto soddisfatto della risposta della cittadinanza. “Molti stanno ancora votando, io pensavo che votassero poco più di 500 cittadini, ma l’affluenza è superiore alle aspettative. Ci sono anche persone che hanno votato solo per il Comune rifiutando le schede del referendum. Vediamo dopo lo spoglio cosa succede”.

foto d’archivio di Vincenzo Tozzi

Nel Comune più grande interessato da questa mini-tornata elettorale, cioè Petacciato, ha votato una percentuale di poco inferiore di quella che alla stessa ora aveva espresso il voto 5 anni fa (47.33%).

In provincia di Isernia, in cui si vota solo a Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita, l’affluenza va dal 22.59% di Chiauci alla ben più alta percentuale del 43.31% di Sant’Elena. In ogni caso si tratta per tutti e tre i centri di valori più bassi rispetto a quelli delle elezioni precedenti.

C’è tempo per votare ancora fino alle 23 e in contemporanea lo si potrà fare anche per i 5 referendum abrogativi riguardanti la giustizia. Ricordiamo che non è obbligatorio indossare la mascherina al seggio, sebbene sia fortemente raccomandata.

Per quanto riguarda i referendum, in Molise fino alle 19 ha votato poco più del 9.8% degli aventi diritto (percentuali poco superiori in provincia di Campobasso rispetto a quella di Isernia). Chiaramente le percentuali maggiori di votanti si hanno nei comuni in cui si sta votando anche per le Amministrative. Per quanto riguarda i centri maggiori della regione, a Campobasso ha votato mediamente poco meno del 9% mentre a Termoli circa il 9.1%. Invece ad Isernia ha votato all’incirca l’8.2% degli elettori. Mediamente in Italia ha votato circa il 14% degli aventi diritto, dunque il quorum è molto lontano.

Lo spoglio elettorale comincerà appena dopo la chiusura dei seggi, dopo le 23, per quanto riguarda i referendum. Una volta ultimato lo scrutinio per i quesiti referendari, i seggi chiuderanno per poi riaprire alle 14 di lunedì 13 giugno quando inizierà lo scrutinio per le elezioni amministrative.