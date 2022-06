Commissione Pari opportunità, Angela Di Burra nuovo presidente

Insegnante e psicologa dell’età evolutiva di Isernia, Angela Di Burra è il nuovo presidente della Commissione parità e pari opportunità del Consiglio regionale. L’elezione è avvenuta a distanza di circa due mesi dalle dimissioni di Maria Grazia La Selva che ha lasciato l’incarico per dissidi con alcuni componenti della stessa commissione. In quell’occasione si dimisero altri tre componenti.

Nel pomeriggio di oggi, 7 giugno, nella sede di via Crispi la riunione presieduta dal vice Presidente anziano, Aida Trentalance. “La Commissione ha provveduto, a norma dell’art. 5 della legge regionale 23 del 2000, ad eleggere con voto unanime la già vice Presidente, Angela Di Burra, nuovo Presidente dell’organismo di parità e pari opportunità regionale. Per l’occasione ha assistito i lavori il Segretario generale del Consiglio regionale, Sandra Scarlatelli”. E’ quanto si legge in una nota del Consiglio regionale.