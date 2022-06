Colletorto, Valentina Celeste Di Cesare riceve il sacramento della Cresima

Una giornata speciale, quella del Corpus Domini, per rinnovare con gioia l’affidamento a Dio, punto di riferimento in ogni momento della vita. Oggi, nella chiesa di San Giovanni Battista a Colletorto, Valentina Celeste Di Cesare riceverà il sacramento della cresima accompagnata dalla madrina Anna davanti al vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Auguri di cuore dai genitori Pasquale e Cristina e dalle sorelle Noemi e Antonella. “Custodisci sempre nel cuore questo gesto di fiducia e gratitudine al Signore Gesù Cristo che si dona per tutti noi e non ci lascia mai soli“.