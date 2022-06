Colletorto, Michele Mucciaccio consegue la laurea magistrale in Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale

Un percorso impegnativo e brillante, sostenuto dalla motivazione, dal sacrifico e dalla consapevolezza di poter raggiungere un risultato importante che apre le porte nel mondo del lavoro in una società multiculturale. L’8 giugno 2022 il dottor Michele Mucciaccio ha conseguito la laurea magistrale in Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Lingue. Ha discusso con competenza un’apprezzata tesi dal titolo “Valar Dohaeris: la traduzione audiovisiva nella serie fantasy Game of Thrones”, relatore ch.ma Prof. Eleonora Sasso, correlatore ch.ma Prof. Mariaconcetta Costantini. A Michele congratulazioni di cuore da papà Giovanni, mamma Giulia, dalla sorella Rebecca, dalle nonne Chiara e Loreta, dai parenti e da tutti gli amici.