Un luogo incantato, immerso nel verde e con un affaccio da sogno sul mare. Un posto ideale dove perdersi nella natura e farlo per un’occasione speciale. Come quella di giovedì 23 giugno, quando il Colle degli Ulivi resort ha ospitato una mostra collettiva di quadri. Otto artisti, tutti molisani, hanno esposto lungo le colline del resort di Petacciato nato di recente e già capace di far parlare di sé.

L’iniziativa voluta dall’imprenditore locale Fulvio Talucci ha riscosso grande successo, vista il gran numero di imprenditori, dirigenti d’azienda, amministratori locali, artisti e gente comune che ha voluto essere presente al vernissage allestito dal giovane Federico Massimi, petacciatese anche lui e curatore della mostra. “Nei quadri vediamo rappresentate tematiche di connessione con la natura e connessione con l’umano in un’analisi e interpretazione di quel che significa migliorare” ha detto davanti ai microfoni prima di dedicarsi a foto e video della serata mondana a bordo piscina con lo sguardo verso l’Adriatico.

Francino, Fredy Luciani, Nicola Ciaccia, Serena Tamburro, Vittoria Baratta, Stefano Barbaresco, Giancarlo Gisi e Giovanna D’Aquila, questi gli otto artisti che hanno messo in mostra i loro lavori in una esposizione molto variegata, apprezzata dai presenti che hanno approfittato dei quadri per poter visitare la tenuta dell’imprenditore Talucci, fra alberi e fiori a perdita d’occhio.

Il tutto con l’accompagnamento di prodotti tipici locali, dai vini all’olio, dai formaggi al tartufo, perché Colle degli Ulivi nasce come azienda agricola biologica e in breve tempo sta riuscendo a coniugare produzioni locali a turismo d’élite. La location immersa nel verde si presenta come luogo perfetto per ricevimenti e cerimonie senza eccedere nei numeri ma conservando i giusti spazi per un’occasione di completo relax fra buon cibo e panorama mozzafiato.

guarda tutte le foto 18



La mostra collettiva al Colle degli Ulivi resort

Gli ospiti della serata hanno potuto gustare le delizie dei fratelli Fossaceca, chef stellati che hanno messo in mostra la loro maestria abbinando sapori prettamente molisani a gusti più ricercati.

“La nostra azienda ci tiene alla tutela della natura, della biodiversità e della sostenibilità, è il nostro mantra a l’arte vuole veicolare questo messaggio” ha dichiarato Fulvio Talucci, anticipando l’intenzione di replicare. “A settembre pensiamo di fare una estemporanea di pittura durante la quale le persone potranno osservare gli artisti mentre dipingono. Vogliamo valorizzare l’arte all’interno della natura”.