Ancora cinghiali a ridosso delle abitazioni, anzi in un certo modo padroni assoluti del giardino. Succede a Termoli, periferia sud nell’area del quartiere di Colle Macchiuzzo e con precisione in via dei Frassini dove già nel recente passato erano stati avvistati degli ungulati.

Stavolta attorno alle 20 di domenica 5 giugno, un residente ha filmato tre cinghiali che hanno sostato per diversi minuti in tutta tranquillità nell’area delle villette che sorgono in via dei Frassini. Nel video si possono vedere i tre ungulati che si guardano intorno senza il minimo timore delle persone presenti nelle abitazioni né dei cani che abbaiano, disturbati dalla loro presenza. Uno dei cinghiali addirittura si gratta ripetutamente la cotenna contro un albero.

Sebbene non si tratti certo di un’area del centro cittadino, la presenza sempre più frequente di cinghiali a ridosso delle case in periferia resta un problema grave di sicurezza oltre che un danno continuo alle coltivazioni.