È dovuta intervenire la Polizia Stradale questa mattina lungo la Statale 647 (la Bifernina) per un mega ingorgo di auto in coda all’altezza dei cantieri che non sono stati ancora smantellati, e in modo particolare del semaforo al bivio per Lucito, dove i tempi di attesa hanno creato una coda di oltre 6 km.

Migliaia le autovetture in transito, partite di buon’ora dal capoluogo di regione e dal Medio Molise per raggiungere la costa e il mare in una giornata segnata da un clima addirittura rovente. Un esodo in senso letterale, che non era stato previsto in quanto la giornata festiva avrebbe dovuto velocizzare i tempi del semaforo che invece si sono attestati su quelli standard, tipici dei giorni feriali. Risultato: una carreggiata strapiena di auto all’inverosimile (quella verso Termoli), l’altra vuota.

I social traboccano di testimonianze e filmati che documentano quanto accaduto questa mattina. “Ho impiegato un’ora e quaranta minuti per raggiungere Termoli, praticamente sessanta minuti più del solito” riferisce una cittadina di Campobasso. “Una giornata di mare rovinata” il commento di un giovane partito da un paesino alle porte del capoluogo di regione per passare la giornata del 2 giugno sulla spiaggia.

La Polizia Stradale è intervenuta per la situazione insostenibile, ma ormai l’ingorgo si era creato. Due pattuglie si sono posizionate al centro della coda agevolando lo scorrimento del traffico. Sul posto anche i tecnici Anas arrivati a presidiare sia il semaforo del bivio di Lucito e la diga dell’invaso del Liscione. I rallentamenti e i disagi alla circolazione sono andati avanti per ore e anche il rientro stasera si annuncia ugualmente difficoltoso.

Secondo quanto si apprende da Anas l’ultimo semaforo sulla Bifernina verrà rimosso a fine giugno. I cantieri sui viadotti riguardano investimento da circa 140 milioni di euro per il miglioramento sismico e la sicurezza sulla Statale 647, e il rischio che anche l’estate 2022 passa essere segnata dalla emergenza viabilità è concreto.