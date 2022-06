Si è celebrato questa mattina a Campobasso, presso la Caserma Frate, il 208° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo la deposizione di una corona in memoria dei caduti all’interno della Scuola Allievi Carabinieri, ha avuto luogo la cerimonia alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose.

“Una storia – quella che oggi si è celebrata – di oltre due secoli al servizio dello Stato e della comunità, contrassegnata da dedizione, spirito di sacrificio, incondizionato altruismo, eroismo, che nel Molise è iniziata a partire dal 1861, quando i militi dell’Arma fecero per la prima volta il loro ingresso a Campobasso, e continua oggi con le molteplici azioni messe in campo per la difesa della legalità e la tutela dei cittadini”. Così il presidente della Regione Molise Donato Toma che ha altresì affermato: “Orgogliosi di avere i carabinieri, orgogliosi di una storia lunga 208 anni”.

L’occasione di oggi è stata anche propizia per fare alcuni bilanci. E allora: sono state 109 le persone arrestate in provincia di Campobasso nel periodo tra giugno 2021 e giugno 2022, 939 quelle denunciate e 209.155 controllate nell’ambito di 24.576 servizi preventivi svolti dai carabinieri sul territorio di competenza del Comando provinciale. I dati sono stati forniti dal tenente colonnello Luigi Delle Grazie, comandante provinciale. Focus anche sulla lotta degli stupefacenti: sono state arrestate 26 persone per reati di spaccio, denunciate 53 e segnalate alla prefettura 230. Complessivamente è stata data risposta a oltre 61.341 richieste arrivate al 112, numero unico di emergenza europea. I veicoli controllati sono stati 16.532.

“La pandemia ha letteralmente cambiato le nostre esistenze, fermato il tempo, mutato il modo di interagire, ma nonostante tutto l’Arma ha tenuto saldamente il controllo del territorio, mantenendo l’operatività di tutte le 44 stazioni sparse sul difficile territorio della provincia di Campobasso, assicurando costantemente vicinanza alle popolazioni e tenendo aperti ed efficienti tutti i presidi che in tanti casi sono stati l’unico punto di riferimento delle nostre piccole comunità”. Così, ancora, il comandante provinciale dei carabinieri di Campobasso Luigi Delle Grazie.