Mercoledì 15 giugno 2022 Carmen Di Pilla si è laureata brillantemente in Economia aziendale con l’orgoglio di genitori, sorelle, nonni, familiari e tutti gli amici. La dottoressa ha discusso una tesi dal titolo ‘Il report di sostenibilità’ approfondendo un tema molto attuale in un contesto economico e sociale in continua evoluzione, relatore ch.mo prof. Claudia Salvatore. Congratulazioni per un futuro ricco di soddisfazioni. Ad maiora!