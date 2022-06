Una clamorosa caduta alla prima curva del carro dei Giovanotti e di quello dei Giovani ha decretato la vittoria in solitaria dei Giuvenettiell nella Carrese di Portocannone 2022. Uno svolgimento rocambolesco per quella che è la manifestazione più alta della tradizione nel paese arbreshe dove oggi la comunità ha potuto riabbracciare la corsa dei carri dopo 2 anni di sospensione a causa della pandemia da covid-19.

Il carro arancione denominato in lingua arbereshe Xhuvëntjëlvet torna a trionfare sotto l’arco di Costantinopoli dopo 9 anni, visto che l’ultimo successo era datato 2013. Ultimi vincitori prima dello stop causato dalla pandemia erano stati invece i Giovani.

La Carrese di Portocannone 2022

L’estrazione dei Carri aveva portato a questa griglia di partenza: Giuvenettiell, Giovanotti e Giovani. Particolare la cerimonia: in paese si dice che la griglia di partenza sia stata decisa dalla Madonna perché i primo tre bussolotti hanno dato i tre carri insieme e non andava bene perché deve uscire la Madonna. Quindi i tre bussolotti successivi (anomalia): Madonna, Madonna, Madonna. Fino alla terza estrazione con la griglia poi divenuta ufficiale.

Lunga l’attesa prima della partenza, arrivata soltanto qualche minuto prima delle 18, quindi il clamoroso esito e la festa arancione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per eventuali feriti. Entrambi i carri caduti si sono poi rialzati e hanno ripreso la corsa arrivando al traguardo, coi Giovani secondi e i Giovanotti terzi.

Proprio in quest’ultimo carro diversi partecipanti ha riportato delle ferite. Necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha avuto parecchie difficoltà ad arrivare sul percorso a causa della recinzione esistente per motivi di sicurezza. Almeno tre le persone assistite in Pronto Soccorso a Termoli, fra cui un uomo con una brutta frattura a un gomito.