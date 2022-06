Campionati nazionali pallavolo under 15, decise le 4 squadre per la fase finale

I lombardi del Gonzaga e del Montichiari, i veneti del Padova ed i siciliani del Naturasì Gupe: sono queste le quattro squadre che si sono conquistate l’accesso alla seconda fase delle finali nazionali giovanili Crai under 15 di pallavolo maschile, concludendo tra l’altro la loro avventura a punteggio pieno. In un’ultima giornata che ha portato con sé ben due tie-break nelle ultime gare, quelli che hanno permesso al Duemila12 di avere la meglio sullo You Energy Volley nel girone ospitato ad Isernia (dove si spegneranno ora i riflettori) e quello che . La seconda giornata di competizioni, peraltro, è stata anche l’occasione per la visita – al PalaUnimol – del presidente federale nazionale Giuseppe Manfredi che ha assistito ad alcuni spezzoni del confronto tra Gonzaga Volley e Cus Cagliari portando il suo saluto agli organizzatori e rimanendo poi a fare il punto della situazione nel quartier generale dell’evento. Per le qualificate l’inserimento, rispettivamente, nei gironi E con Meta, Cuneo e Monza Brugherio (Padova), Roomy Saturnia, Lube Civitanova e Treviso (Montichiari) per l’F, Invicta, Omi-Fer Franco Tigano Luck e Matervolley Castellana nel gruppo G per la Naturasì Gupe Volley e, infine, Anderlini Modena, Colombo Genova e Marino nel raggruppamento H per il Gonzaga.

GIRONE A (PalaUnimol)

07/06

ORE 9 Cus Cagliari-Fox Volley 0-3 (17/25, 16/25, 10/25)

ORE 10.30 Gonzaga Giovani-Ssv Bruneck 3-0 (25/18, 25/23, 25/22)

ORE 16 Fox Volley- Gonzaga Giovani 1-3 (16/25, 29/27, 12/25, 6/25)

ORE 17.30 Ssv Bruneck-Cus Cagliari 3-0 (26/24, 25/18, 26/24)

08/06

ORE 9 Fox Volley-Ssv Bruneck 1-3 (21/25, 25/20, 15/25, 21/25)

ORE 10.30 Gonzaga Giovani-Cus Cagliari 3-0 (25/10, 25/12, 25/15)

LA CLASSIFICA: Gonzaga Giovani 9; Ssv Bruneck 6; Fox Volley 3; Cus Cagliari 0.

GIRONE B (Ipia)

07/06

ORE 9 Impavida Ortona-Sir Perugia 0-3 (24/26, 16/25, 18/25)

ORE 10.30 Pallavolo Padova-Pallavolo Isernia 3-0 (25/3, 25/4, 25/10)

ORE 16 Sir Perugia-Pallavolo Padova 0-3 (13/25, 17/25, 17/25)

ORE 17.30 Pallavolo Isernia-Impavida Ortona 0-3 (5/25, 7/25, 19/25)

08/06

ORE 9 Sir Perugia-Pallavolo Isernia 3-0 (25/5, 25/14, 25/14)

ORE 10.30 Pallavolo Padova-Impavida Ortona 3-0 (25/22, 25/13, 25/20)

LA CLASSIFICA: Pallavolo Padova 9; Sir Perugia 6; Impavida Ortona 3; Pallavolo Isernia 0.

GIRONE C (Villa De Capoa)

07/06

ORE 9 Volley Prato-Trentino Volley 0-3 (16/25, 19/25, 22/25)

ORE 10.30 Volley Ruffano Alessano-Volley Montichiari 0-3 (12/25, 13/25, 13/25)

ORE 16 Sir Trentino Volley-Volley Ruffano Alessano 3-0 (25/16, 25/13, 25/22)

ORE 17.30 Volley Montichiari-Volley Prato 3-0 (12/25, 13/25, 13/25)

08/06

ORE 9 Trentino Volley-Volley Montichiari 1-3 (27/25, 22/25, 20/25, 16/25)

ORE 10.30 Volley Ruffano Alessano-Volley Prato 2-3 (25/23, 20/25, 22/25, 26/24, 12/15)

LA CLASSIFICA: Volley Montichiari 9; Trentino Volley 6; Volley Prato 2; Volley Ruffano Alessano 1.

GIRONE D (PalaFraraccio)

07/06

ORE 9 You Energy Volley-Don Michele Botta 3-0 (25/18, 25/8, 25/19)

ORE 10.30 Duemila12-Naturasì Gupe Volley 0-3 (13/25, 18/25, 21/25)

ORE 16 Don Michele Botta-Duemila12 0-3 (11/25, 9/25, 9/25)

ORE 17.30 Naturasì Gupe Volley-You Energy Volley 3-1 (29/27, 25/15, 21/25, 25/22)

08/06

ORE 9 Don Michele Botta-Naturasì Gupe Volley 0-3 (11/25, 17/25, 7/25)

ORE 10.30 Duemila12-You Energy Volley 3-2 (18/25, 25/20, 22/25, 25/23, 15/12)

LA CLASSIFICA: Naturasì Gupe Volley 9; Duemila12 5; You Energy Volley 4; Don Michele Botta 0.

CLASSIFICA PARZIALE: 17) Ssv Bruneck, Sir Perugia, Trentino Volley e Duemia 12; 21) Fox Volley, Impavida Ortona, Volley Prato e You Energy Volley; 25) Cus Cagliari, Pallavolo Isernia, Volley Ruffano Alessano e Don Michele Botta.