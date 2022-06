Calcio a 5, a Campobasso torna il torneo King of Mater

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna il torneo King of Mater, organizzato da Umberto Caruso e Francesco Pescolla con la collaborazione di Luca Oriente. Un evento che, come di consueto, da lunedì 6 giugno calamiterà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, pronti in gran numero a riversarsi nella zona del PalaMater, il campetto adiacente la parrocchia di via Italo Svevo, teatro delle gare di futsal.

L’edizione 2022 della kermesse si preannuncia avvincente e tirata con il record di squadre iscritte, ben venti dopo le diciotto dell’ultima edizione datata 2019. Un numero importante che conferma la qualità e la bontà dell’evento diventato in breve tempo punto di riferimento della disciplina in estate. Spettacolo ed emozioni sono assicurate con tre partite a sera (dalle 19,45 a seguire) che terranno vivo il quartiere per oltre un mese di sfide. Gli organizzatori sono a lavoro da diverso tempo per mettere su un evento di grande caratura come quello degli ultimi anni. La risposta è stata importante e non potrebbe essere altrimenti, per un evento di spessore assoluto.

Tra i big in campo Fabio Tondi e Lolo Suazo. Fari puntati, tra le altre, sulla squadra che ha vinto l’ultima edizione la Master Car Ciero con Luca Ciero. Spettacolo ed emozioni sono assicurate.

Arbitri – A dirigere le sfide saranno i signori Salvatore Griguolo, Giuseppe Miozza, Luca Caccavaio, Giovanni Alfieri, Mario Russo, Salvatore Murolo e Gianni Mancini che si alterneranno alla direzione degli incontri.