Mancava solo l’ufficialità per annunciare l’attesissimo ritorno a Campobasso dei Litfiba: la band guidata da Piero Pelù e Ghigo Renzulli non ci sarà il 19 giugno nel capoluogo a causa di una brutta caduta del frontman.

Una sorpresa amarissima per i fan dei Litfiba e per la stessa amministrazione comunale che aveva puntato molto su questo evento che, assieme alla data del 18 giugno con Mario Biondi, puntava a regalare due giorni di festa e musica alla città che per due edizioni ha dovuto rinunciare ai grossi raduni e all’amatissima sfilata dei Misteri.

E’ successo che il 25 maggio sul palco dell’Alcatraz di Milano Piero Pelù è inciampato durante l’esibizione battendo violentemente testa e schiena su un gradino. Lo spettacolo è andato avanti ma le lastre al cranio hanno evidenziato “una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7” come ha twittato ieri lo stesso cantante scherzando un attimo dopo sul “segno del rock’n’roll”.

Quella milanese era l’ultima delle prime dieci tappe del tour L’Ultimo Girone che chiude gli oltre 40 anni di carriera dei Litfiba. Il Comune di Campobasso era a un passo dall’annunciare in conferenza stampa, prevista per la prossima settimana, questo concerto ‘aggiunto’ alla tournée che prevede un mese di riposo fino alla prossima data del 3 luglio a Legnano.

E dunque – salvo ripensamenti – la data extra del 19 giugno non potrà più esserci. Questo riapre anche il toto nomi sul concerto di Corpus Domini nell’area di Selvapiana dove sarà allestito un palco importante e costoso: i tempi sono strettissimi e non sarà facile rimpiazzare i Litfiba con un’altra band del loro calibro.