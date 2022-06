L’exploit di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda (ex ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni, ndr), è considerato una delle sorprese delle ultime Amministrative. Il responso delle urne ha dei riflessi anche in Molise, dove si guarda al voto del 2023 per il rinnovo del Consiglio regionale e il centrosinistra sta costruendo la coalizione che possa vincere alle prossime Regionali.

“Le recenti Elezioni Amministrative dimostrano che gli elettori si sono stancati degli slogan e delle frasi ad effetto e cominciano ad apprezzare chi lavora seriamente proponendo idee e progetti credibili. I risultati di Palermo, Catanzaro, Parma, L’Aquila confermano l’indicazione delle elezioni comunali di Roma; esiste uno spazio che va dal 10 al 20% di cittadini che non ne possono più del “bipopulismo””, commenta il segretario regionale e sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente.

“Azione, come anche le Liste Civiche, rappresenta questo spazio di un reale riformismo progressista e cresce sempre più non solo nei sondaggi ma anche con i risultati elettorali e con il radicamento sul territorio”.

Valente lancia un messaggio al Partito democratico e boccia l’alleanza con il Movimento 5 Stelle che continua a perdere consensi: “Anche in Molise le forze politiche ed in particolare il Partito Democratico non possono ignorare questa continua crescita di Azione che si contrappone all’ennesima debacle dei partiti populisti come Lega e M5S, ormai in totale declino con risultati sempre più deludenti, frutto di un drastico ridimensionamento di consensi e di credibilità nella società.

Il segnale di questa tornata elettorale Amministrativa è chiarissimo e traccia la strada giusta per il futuro politico anche della nostra regione”.

Quindi, conclude Valente, “in vista delle prossime Elezioni Regionali del 2023 è necessario costruire un progetto serio di lavoro, offrendo ai molisani proposte di alleanze credibili e coerenti evitando quindi di fare accozzaglie di partiti senza alcun obiettivo comune e senza alcun valore in comune, ma finalizzate esclusivamente al tentativo di sommare voti perché in tal caso la sconfitta sarebbe inesorabile; una sconfitta pesante specialmente per il Molise”.